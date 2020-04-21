لاعب لوس أنجلوس: إبراهيموفيتش هددنا بالقتل


لاعب لوس أنجلوس: إبراهيموفيتش هددنا بالقتل
2020/04/21 | 10:55 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

كشف لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، جواو بيدرو، كيف هددهم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالقتل في عام 2018.

وقال جواو بيدرو في تصريحات نشرتها شبكة “فوتبول إيطاليا” العالمية: “ذهبنا للعب أمام هوستن دينامو في ملعبهم، كنا متقدمين بهدفين، وأصبحت النتيجة بعد 2-2، ثم تغلب الخصم علينا في النهاية بنتيجة 3-2”.

وأضاف: “بعد المباراة […]

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