نائبة: الكاظمي يتعامل مع الكتل بعقلية مخابراتية

2020/04/21 | 10:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الثلاثاء, ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لن يقدم طلب عقد جلسة للتصويت مالم يؤمن المصوتين لحكومته 50 + 1 , مشيرة الى ان الكاظمي يتعامل في حوارته مع الكتل السياسية بعقلية مخابراتية .وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / […]

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