خبير نفطي من تكساس يكشف عن سبب انهيار أسعار النفط في اميركا

2020/04/21 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تحدث الخبير النفطي المقيم في مدينة تكساس الاميركية، أنس الحاج، اليوم الثلاثاء، عن اسباب انهيار اسعار النفط في الولايات المتحدة يوم امس حتى وصل بيعها بالسالب.وقال الحاج في حديث لـ”العهد” الفضائية، إن “انخفاض اسعار النفط في امريكا ليست لعبة سياسية بل كل الامر هو عقود مضاربات ورقية ليس لها علاقة بالسوق […]

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