الخربيط: أجرينا مباحثات ناجحة مع الكاظمي وهناك من حاول الاستجداء ولم ينجح

2020/04/21 | 10:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن النائب عن تحالف القوى عبد الله الخربيط، الثلاثاء، عن اجراء تحالفه مباحثات ناجحة مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما أشار إلى أن هناك من حاول “استجداء” الكاظمي ولم يفلح.وقال الخربيط في تصريح أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الكاظمي كونه رجل مخابرات فإنه لا يخضع في العادة للتشويش الإعلامي […]

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