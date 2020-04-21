الحكمة: كابينة الكاظمي تضم استحقاقات جميع المكونات

2020/04/21 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تيار الحكمة الوطني، اليوم الثلاثاء، أن كابينة الكاظمي تضم استحقاقات جميع المكونات.

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