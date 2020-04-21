صحة النجف: لم نسجل إصابة بكورونا اليوم

2020/04/21 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا .

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