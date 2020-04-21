الجبوري: تحالف القوى الممثل الشرعي للسنة

2020/04/21 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اقرت النائب عن اتحاد القوى انتصار الجبوري , الثلاثاء , بوجود انقسام بين ممثلي السنة في البرلمان, مؤكدة ان الكتلة التي يقودها خميس الخنجر لاتتجاوز عدد الأصابع وان تحالف القوى هو الممثل الشرعي للمكون السني .وقالت الجبوري في تصريح لـ / المعلومة / , ان “تحالف القوى يضم اغلب نواب […]

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