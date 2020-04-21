2020/04/21 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

سجلت أسعار نفط خام برنت، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، انخفاضاً وفقدت 10 بالمائة من قيمتها بعد وصول س...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خام برنت يفقد 10 بالمائة من قيمته ويصل إلى نحو 23 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خام برنت يفقد 10 بالمائة من قيمته ويصل إلى نحو 23 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).