تسجيل أكثر من 5600 إصابة بفيروس كورونا في روسيا خلال 24 ساعة

2020/04/21 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، تسجيل أكثر من 5000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن "السلطات أعلنت عن تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و51 حالة وفاة".

وأوضحت اللجنة الروسية لمكافحة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، أن "3083 من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في موسكو وحدها"، مشيرة إلى "ارتفاع حصيلة المصابين في مختلف أنحاء روسيا إلى 52 ألف و763 إصابة".

وبحسب آخر البيانات الرسمية التي نشرتها اللجنة ارتفع عدد الوفيات إلى 456 شخصا منذ بدء تفشي فيروس كورونا، بحسب وسائل الإعلام الروسية.

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