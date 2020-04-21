استشهاد واصابة اربعة من الحشد بتفجير في الموصل

2020/04/21 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، استشهاد وإصابة أربعة من عناصر الحشد الشعبي بانفجار ناسفة جنوبي الموصل.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة للفوج ٣٦ بالحشد الشعبي في منطقة اللزاكة جنوبي مدينة الموصل ضمن قاطع الفرقة١٤”.وأضافت الخلية، أن الانفجار “أدى إلى استشهاد مقاتلين إثنين وجرح إثنين […]

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