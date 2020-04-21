الحشد والمتطوعون يواصلان عمليات التعفير في الديوانية للوقاية من كورونا

2020/04/21 | 11:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل الحشد الشعبي والمتطوعون، الثلاثاء، عمليات لتعفير في مدن وأحياء الديوانية للوقاية من جائحة كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى انه “ضمن حملة وعي للحشد الشعبي عفرت فرق المتطوعين مناطق( الكوام و العروبة الثالثة و ٧ نيسان الحي الصناعي و حي الميكانيك)”، لافتا الى ان “عمليات التعفير شملت أيضا بريد الديوانية معامل

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