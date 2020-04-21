فيروس الأسعار يلاحق الخام الأميركي.. إنهيار جديد إلى ما دون الصفر

2020/04/21 | 11:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة عادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو الانخفاض مجددا خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت إلى مستوى ما دون الصفر.ويظهر من موقع “بلومبرغ” الاقتصادي، أن عقود مايو يتم تداولها عند مستوى -4.59 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينيتش.وشهدت أسواق النفط أمس الاثنين يوما تاريخيا، حيث انهارت أسعار الخام الأمريكي، […]

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