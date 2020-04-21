مقتل وإصابة 5 منتسبين بانفجار عبوة ناسفة وهجوم مسلح في نينوى وديالى

2020/04/21 | 11:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خللية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل واصابة خمسة منتسبين بانفجار عبوة ناسفة وهجوم مسلح لعناصر داعش في محافظتي نينوى وديالى.

وقالت الخلية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة للفوج 36 بالحشد الشعبي في منطقة اللزاكه جنوبي مدينة الموصل ضمن قاطع الفرقة 14 وقد أدى الحادث الى استشهاد مقاتلين اثنين وجرح اثنين آخرين".

وأضافت ان "منتسبا من فوج طوارئ ديالى الرابع اصيب بإطلاق نار مباشر من قبل عصابات داعش الإرهابية استهدف خلاله احدى النقاط التابعة للفوج في منطقة الكاطون بقضاء بعقوبة في محافظة ديالى".

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