الجواهري: اسعار النفط لم تهوي وما جرى هو انخفاض على الورق

2020/04/21 | 11:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري، الثلاثاء، عن تفاصيل التهاوي السعري للنفط خلال يوم امس، مشيرا الى ان اسعار النفط لم تنخفض وما جرى هو تخفيض في العقود الاجلة لثلاثة اشهر مقبلة.وقال الجواهري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تجار النفط قاموا مساء امس ببيع العقود الاجلة باقل من سعرها بنحو 3 دولار ما يعني ان […]

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