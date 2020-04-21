سان جيرمان  يحدد بديل كورزاوا

2020/04/21 | 11:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع ظهير أيسر جديد بديلًا للاعبه لايفين كورزاوا، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وانهالت العروض على كورزاوا الذي سيرحل مجانًا في نهاية الموسم من عمالقة أوروبا.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن "باريس سان جيرمان صوب أنظاره تجاه الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر ميلان، لإحضاره إلى ملعب حديقة الأمراء".

ويقدم هيرنانديز (22 عامًا) مستويات مميزة للغاية مع ميلان في موسمه الأول بعد قدومه من ريال مدريد، مقابل 20 مليون يورو فقط، حيث خاض 25 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

ويحظى هيرنانديز بإعجاب مسؤولي سان جيرمان، وخاصة البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي، والذي ينتظر معرفة موقف اللاعب مع ميلان، قبل محاولة تجديد عقد كورزاوا.

وأشار التقرير إلى أن "ميلان لن يمانع رحيل هيرنانديز، حال تلقيه العرض المناسب، خاصة وأنه يعلم أن العروض ستنهال على اللاعب بعد مستوياته في سان سيرو".

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