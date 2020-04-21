نصيف: تجار السياسة ودعاة المحاصصة يعرقلون تمرير حكومة الكاظمي

2020/04/21 | 11:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، عن محاولات جهات سياسية إفشال التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي واستغلال ازمة كورونا.

وقالت نصيف، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الألاعيب التي يمارسها كبار تجار السياسة ودعاة المحاصصة باتت مكشوفة ومعروفة لدى الشارع العراقي الذي نفد صبره".

وبينت أن "بعض القادة السياسيين يظهرون شيئاً ويبطنون شيئاً آخر، إلى درجة أن بعض من دعموا تكليف الكاظمي تنصلوا عنه اليوم بهدف الضغط عليه لينالوا حصتهم من الوزارات التي تدر عليهم دخلا جيداً من التعاقدات والصفقات على حساب الشعب المسكين".

واضافت "اذا كان المعرقلون لتمرير حكومة الكاظمي استغلوا الظرف الاستثنائي وأزمة كورونا، فالشعب بالمرصاد لمن يحاول تكرار سيناريو الفشل وإهدار الوقت، ونقول للمعرقلين كفاكم امتصاصاً لدماء الشعب، سيتخلى عنكم النواب الشرفاء ليلتحموا مع الشارع باتجاه تمرير الحكومة".

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