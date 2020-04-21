سكرتير عبدالمهدي: المنطقة الخضراء مفتوحة أمام المواطنين

2020/04/21 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سكرتير رئيس الوزراء محمد حميد البياتي، الثلاثاء، ان المنطقة الخضراء مفتوحة امام المواطنين.وقال البياتي في تصريح صحفي، تابعته “العهد نيوز”، إن “المنطقة الخضراء مفتوحة امام حركة سير المواطنين”.واضاف البياتي ان “فتح المنطقة من جسر المعلق باتجاه منطقة العلاوي ومطار بغداد ذهابيا وايابا”

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