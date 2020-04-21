دائرة صحة النجف تعلن عدم تسجل أي إصابة بكورونا اليوم

2020/04/21 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أعلنت دائرة صحة محافظة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا .وذكر بيان للدائرة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “مختبرات الصحة العامة أجرت فحوصات على 80 عينة لحالات مشتبه بها من بينها 35 حالة ضمن خطة المسح العشوائي في منطقة حي البراكية / في الكوفة وتبين من […]

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