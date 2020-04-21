2020/04/21 | 11:10 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض العقود الآجلة للخام الأمريكي لمايو مجددا إلى ما دون مستوى الصفر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض العقود الآجلة للخام الأمريكي لمايو مجددا إلى ما دون مستوى الصفر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض العقود الآجلة للخام الأمريكي لمايو مجددا إلى ما دون مستوى الصفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).