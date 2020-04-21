2020/04/21 | 11:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا وزير الصحة والبيئة العراقي جعفر صادق علاوي لمشاركة الشركات الايرانية في تدشين خط مشترك لانتاج الادوية في العراق.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين وزير الصحة والبيئة العراقي والسفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي.وبحث الجانبان في اللقاء ايضا حول احدث التطورات المتعلقة بالعلاقات الصحية والبيئية بين البلدين ومن ضمنها مواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتاثيرها على الاعمال والانشطة الحدودية والتجارة بين الجانبين.ومن القضايا الاخرى التي تباحث الجانبان حولها؛ قضية اغلاق وفتح المعابر الحدودية المشتركة في مهران وشلمجة وجذابة للتبادل التجاري بين البلدين.كما دعا وزير الصحة والبيئة العراقي الى مشاركة شركات الادوية الايرانية في انتاج وتدشين خط انتاج مشترك للادوية بين البلدين في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يلتقي السفير الإيراني ويناقش عدة ملفات مشتركة بظل الجائحة العالمية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يلتقي السفير الإيراني ويناقش عدة ملفات مشتركة بظل الجائحة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).