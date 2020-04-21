كن شجاعا وجريئا يا سليم

2020/04/21 | 11:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي مقال سليم الحسني ( الشيعة الأغلبية الخاسرة في العراق ) المنشور يوم أمس , يمكن تصنيفه كنوع من التراجيديا السوداء ..في هذا المقال استعرض الحسني نتائج خطيئة...أكمل القراءة ←

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