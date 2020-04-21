كورونا روسيا.. الإصابات تلامس 53 ألفا والوفيات تتخطى 450 حالة

2020/04/21 | 11:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء، تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 51 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت اللجنة الروسية لمكافحة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن 3083 من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في موسكو وحدها، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة المصابين في مختلف أنحاء روسيا إلى 52 ألفا و763 إصابة.

وبحسب آخر البيانات الرسمية التي نشرتها اللجنة ارتفع عدد الوفيات إلى 456 شخصا منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وتعافى 3873 شخصا حتى الآن.

وارتفع عدد المصابين مقارنة بآخر حصيلة يومية أمس الاثنين، حيث تم الإعلان عن 4268 إصابة.

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