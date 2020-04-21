ترامب: سندرس وقف شراء النفط السعودي

2020/04/21 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدراته ستدرس وقف شحنات النفط القادمة من السعودية.وأكد ترامب أنه ينوي الاستفادة من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط الخام، التي وصفها بـ”المثيرة جدا”، من أجل ملء الاحتياط الاستراتيجي للولايات المتحدة.وقال ترامب، في مؤتمر صحف: “اعتمادا على الانخفاض غير المسبوق لأسعار النفط، سنملأ احتياطياتنا […]

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