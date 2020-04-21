((مَا زالَ البَحْرُ يُنَادينِي..)) ...ومضات - ريتا عودة

2020/04/21 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة (1)مَا زَالَ البَحْرُيُنَادينِيلِأَرَى فِي العُمْقِمَا فِيهِ...أَوْأَمْشِي عَلَى مَائِهِفَأَسْمُوبَيْنَ قَوَافِيهِ.(2)المَسَافَةُ بَيْنَ الطَّائِرَة الوَرَقِيَّة وَتِلْكَ اليَدُ التي تُمْسِكُ بِخَيْطِهَا هِي مَسَافَةُ الحُلُمِ التي فِيهَا أحْيَا.(3)كَالْبَحْرِ، أفْكَاري زَرْقَاءٌ...زرقاءْ...كالرِّيح، رُوحِي بَيْضَا......

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