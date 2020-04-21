ما هي حقيقة تشييد

2020/04/21 | 11:16 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

رد مدير ناحية البغدادي شرحبيل كهلان على أنباء تحدثت عن عزم الحكومة العراقية تشييد قااعدة إيرانية بالقرب من قاعدة عين الأسد وسط الأنبار، واصفاً القضية بـالشائعة الكاذبة.

ونفى كهلان في حديث صحفي وجود أي دلائل حول عزم الحكومة العراقية تشييد قاعدة إيرانية، أو تحوي قوات إيرانية في الأ...

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