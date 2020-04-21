مقتل رجل وابنه بتفجير ثانٍ شمالي صلاح الدين

2020/04/21 | 11:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين بمقتل رجل وابنه جراء انفجار عبوة ناسفة في احد قرى الساحل الايسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت قرب معمل "بلوك" في قرية "السورة" في الساحل الايسر لقضاء الشرقاط ما اسفر عن مقتل رجل وابنه".

واضاف" ان القوات الامنية طوقت مان الحادث ونقلت الجثث الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في الشرقاط بعد مقتل واصابة 6 عناصر من الحشد الشعبي لواء 36 في قرية كنعوص في الساحل الايسر لقضاء الشرقاط.

ويقع قضاء الشرقاط على بعد 125 كم شمال تكريت وعلى بعد 135 كم غرب كركوك.

وسيطر تنظيم داعش على قضاء الشرقاط عام 2014 قبل ان يتم تحريره عامي 2016 و2017

وعلى صعيد مواز اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق يوم الثلاثاء عن القاء القبض على متهم باطلاق النار على شاب وسط مركز المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم انه بعد ورود اخبار عن وجود حادث اطلاق نار أدى الى إصابة احد المواطنين في منطقة نواب الضباط إصابة بليغة في الرأس بدافع سرقة دراجته تم تشكيل فريق عمل للتحري من شعبة مكافحة اجرام المعقل و مركز شرطة الهادي وبأمرة مدير قسم شرطة البلدة الثانية.

واوضح البيان انه تم الانتقال إلى محل الحادث للتحري وجمع الادله و المعلومات من مكان وقوع الجريمة و بمهنية عالية، مشيرا الى انه تم التعرف على هويه المتهم وعلى الفور تم تشكيل قوة مشتركة من شعبة مكافحة اجرام المعقل و فصيل طوارئ قسم شرطة البلدة الثانية ومركز شرطة الهادي و قوة سوات البصرة و بعملية نوعية و بعد 4 ساعات من ارتكابه الجريمة تم القاء القبض عليه في منطقة خمسة ميل /حي المثلث وضبط بحوزته المسدس المستخدم بالجريمة وتمت إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل .

أطلق مسلح مجهول يستقل دراجة نارية مساء الاثنين النار على شاب ما أدى لإصابته بجرح بليغ في منطقة الرأس وسط مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأفاد مراسل شفق نيوز بأن مسلحاً يستقل دراجة نارية أطلق النار على شاب في منطقة نواب الضباط قرب مستشفى الفيحاء وسط مدينة البصرة ما أدى لإصابته بجرح بليغ في منطقة الرأس.

وأظهر مقطع مصور الشاب منكباً على وجهه في الشارع وهو مضرج بالدماء وتعتذر شفق نيوز عن نشره نظراً لبشاعة المنظر.

وأظهر مقطع مصور آخر من كاميرا مراقبة أحد المنازل القريبة، المسلح وهو يتوقف ليطلق النار على الضحية قبل أن يلوذ بالفرار.

وذكر مراسل شفق نيوز أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

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