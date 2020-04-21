رئيس تنفيذي سابق لبي.بي يحذر من استمرار أسعار النفط المنخفضة

2020/04/21 | 11:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال جون براون الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي.بي يوم الثلاثاء إن أسعار النفط ستظل منخفضة لبعض الوقت مع تجاوز المعروض الطلب قائلا ان الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية يعيد إلى الأذهان التخمة النفطية في الثمانينات من القرن الماضي.

وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”الأسعار ستكون منخفضة جدا وأعتقد أنها ستظل منخفضة وشديدة التقلب لوقت طويل“.

وتابع ”هذا يذكرنا تماما بفترة في منتصف الثمانينات حين حدث نفس الأمر، إمدادات كثيرة جدا وطلب قليل جدا واستمر انخفاض أسعار النفط لمدة 17 عاما“.

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