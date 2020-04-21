إيطاليا تحدد موعد بدء تخفيف إجراءات العزل

2020/04/21 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، على أن يتم تطبيق الخطط بدءا من الرابع من أيار.وذكر كونتي في منشور على فيسبوك: “أتمنى لو كان بوسعي أن أقول، لنفتح كل شيء فورا، ونبدأ صباح الغد… لكن هذا […]

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