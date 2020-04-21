راشفورد : كان من الصعب تنفيذ نصيحة روني

2020/04/21 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ماركوس راشفورد، مهاجم إنجلترا، إنها كان مستعدًا لاستعجال العودة من الإصابة من أجل المشاركة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2020 هذا الصيف قبل تأجيلها حتى 2021؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

كان أولي سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، قال في فبراير/شباط إنَّ مشاركة راشفورد في بطولة أوروبا محل شك بعد إصابته بشرخ إجهادي في الظهر.

ونصح وين روني قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي عاد سريعًا من الإصابة للمشاركة في كأس العالم 2006، راشفورد بعدم الذهاب إلى بطولة كبيرة وهو ليس جاهزًا بنسبة 100%.

لكن المهاجم، البالغ من العمر 22 عامًا، قال إن الغياب عن بطولة أوروبا كان صعبًا.

وأبلغ راشفورد، مدونة ناديه مانشستر يونايتد الصوتية: “كنت سأعود على الأرجح للمران في منتصف، أو نهاية أبريل/نيسان الجاري.



كانت هذه ستكون عودة قبل الأوان؛ لأنني لم أكن أريد الغياب عن بطولة أوروبا”.

وأضاف “لكنني كنت أشك في جاهزيتي بنسبة 100 بالمئة إذا ذهبت للبطولة.



منذ ذلك الوقت حدث الكثير (لكن) بالنسبة لجسدي كان من الجيد أن يحصل على فترة كاملة للراحة”.

وختم “أهتم (بما قاله روني) لكن في الوقت نفسه كان من الصعب أن أقول لا لبطولة أوروبا.



يحاول المرء خوض كل مباراة ممكنة”.

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