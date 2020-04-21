قرار أممي يخص توزيع اللقاحات المستقبلية ضد فيروس كورونا

2020/04/21 | 11:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإجماع أعضائها الـ193 قراراً يطالب بإتاحة “الوصول العادل” إلى “اللقاحات المستقبلية” لوباء كورونا “كوفيد-19”.كما شدد القرار على “الدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحّة العالمية” التي واجهت في الآونة الأخيرة هجوماً غير مسبوق من الولايات المتحدة.والقرار الذي تقدّمت به المكسيك ودعمته الولايات المتحدة، يتمحور حول […]

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