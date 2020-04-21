الصحة العالمية: لا يمكن الجزم بمصدر فيروس «كورونا»

2020/04/21 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد مصدر فيروس كورونا المستجد.وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في المنظمة تاكشي كاساي إنه لم يتم التوصل إلى نتائج حتى الآن.بيد أنه استدرك خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أن الأدلة المتوافرة تشير إلى أصل حيواني للفيروس، كما أوردت […]

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