وزارة الصناعة: تجهيز وزارة التجارة بـ4 مليون كيس لتعبئة الطحين

2020/04/21 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهـزت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، وزارة التجارة بـ ( 4 ) مليون كيس لتعبئة الطحيـن.وقـال مدير عام الشركة ريـاض عبـد الحسيـن شاغـي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “مصنع القطنية التابع للشركة، قام بتجهيز الشركة العامة لتصنيع الحبوب بالدفعة الرابعة من أكياس تعبئة الطحين والبالغة […]

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