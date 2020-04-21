عضو بالمالية النيابية يكشف عن مقترحات لجنته لتخطي أزمة هبوط أسعار النفط

2020/04/21 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، المقترحات التي قدمتها اللجنة لتخطي أزمة انخفاض أسعار النفط، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على النشاطات الاقتصادية.

وقال العيساوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية قدمت مسبقاً اقتراحات للخروج من الأزمة ولكن لم تأخذ بها الحكومة".

وبين، أن "اجتماع مجلس الطاقة الوزاري جاء لمحاولة استيعاب الموضوع وتوفير المواد للازمة لتسهيل حياة الناس، وعدم انهيار الاقتصاد بشكل كامل"، متوقعاً "عودة الانخفاض قليلاً وسيكون العراق في حرج كبير لتوفير رواتب الموظفين واحتياجات اخرى".

وعن مقترحات اللجنة المالية لتخطي الازمة، قال إن هناك "عدة مسارات قُدِمَت مثل السيطرة على المنافذ الحدودية، ومتابعة الهدر الكبير في المصافي النفطية وكيفية الاستفادة من الكتلة النقدية الموجودة في البنوك والبنك المركزي، وربما الذهاب نحو المؤسسات المالية الدولية للاقتراض".

ورأى، أن "الحكومة الحالية لن تستطيع اتخاذ القرار، او مناقشة الاقتراحات، وربما يكون تحت عاتق الحكومة الجديدة".

ووافق تحالف أوبك+، الأحد (12 نيسان 2020) على خفض إنتاج النفط بواقع 9,7 مليون برميل يوميا للشهرين القادمين في تعديل جديد لاتفاق سابق نص على تخفيض يبلغ 10 ملايين برميل رفضته المكسيك.

عقب ذلك، تحدث وزير النفط ثامر الغضبان، الثلاثاء (14 نيسان 2020) عن مدى تأثر العراق والعالم بالاتفاق الاخير الذي جرى في اجتماع اوبك+، مشيرا الى ان جميع اعضاء اوبك سيخفضون انتاجهم وبذات النسبة.

وقال الغضبان خلال مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم) إن "اجتماع أوبك بلس الأخير استمر لـ 11 ساعة متواصلة، وموقف العراق كان قبول تقليل انتاجه ولم يكن احادياً او غير مدروس، فالحكومة العراقية والكادر المتقدم في شركة تسويق النفط الوطنية سومو قدموا ورقة موحدة عن موقف العراق الذي بني على دراسات درست مستقبل السوق النفطية والاثار المترتبة على العراق".

وتابع "بعنا برميل النفط في العام السابق بمعدل 60 دولاراً للبرميل والان نبيعه بحدود العشرين دولاراً بسبب الانخفاض الشديد باسعار النفط".

ونبه الى ان "المشاركة بتخفيض الإنتاج مهمة، والعراق سيخفض انتاجه بقدر 1.6 مليون برميل يومياً وفقا للاتفاق الذي خفض الإنتاج الكلي العالمي في اوبك+ بمقدار حجمه 9.7 مليون برميل"، مشيرا الى ان "هناك فائضا في الإنتاج العالمي وعدم التخفيض سيجعل سعر البرميل النفطي ينهار اكثر".

بغداد اليوم- بغداد

توقع عضو كتلة سائرون، النائب اسعد عبد السادة، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، أن يكون موعد إجراء الانتخابات المبكرة في شهر شباط من العام المقبل، فيما دعا المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي إلى المبادرة بإرسال رسالة إلى المتظاهرين.

بغداد اليوم- ديالى

كشفت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، عن اعتقال 12 تاجرَ مخدرات بعمليات نوعية جرت خلال العام الجاري.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "اجمالي من جرى اعتقالهم م

بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أردلان نور الدين، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، عن تفاصيل لقاءات وفد الكتل الكردستانية الذي وصل إلى بغداد أول أمس، مشيراً إلى أن الوفد يحمل ورقة تفاوضية تتضمن مطالب قوى الإقليم.

وقال نور

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