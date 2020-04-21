مغادرة 14 مصاباً بفيروس كورونا لمستشفى الحكيم في النجف بعد اكتسابهم الشفاء التام

2020/04/21 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أعلن رئيس خلية الأزمة محافظ النجف، لؤي الياسري، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، تعافي 14 شخصاً مصاباً من ...





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