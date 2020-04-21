مقتل مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين

2020/04/21 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، بمقتل مدنيين اثنين جراء انفجار عبوة ناسف...





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