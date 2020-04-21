وزارة العمل تعلن قرب نشر أسماء الأسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية

2020/04/21 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء ، بياناً بشأن الأسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية الي وردت نتائجها من وزارة التخطيط، فيما أعلنت قرب نشرها على موقعها الرسمي.واكدت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان هيئة الحماية الاجتماعية ستنشر عبر موقع الوزارة الرسمي أسماء الأسر المشمولة براتب الاعانة الاجتماعية […]

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