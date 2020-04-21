استشهاد مدنيين أثنين بانفجار عبوة ناسفة بصلاح الدين

2020/04/21 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استشهد مدنيان بانفجار عبوة ناسفة على عجلة بين قريتي گنيطرة واللزاكة بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ان : مدنيين أثنين استشهدا بانفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية بين قريتي گنيطرة و اللزاكة، ضمن قاطع الفوج ٣٦ بالحشد الشعبي والفوج الثاني في لواء المشاة ٥٠ بالفرقة ١٤/ قيادة عمليات صلاح […]

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