نائب كردي يحذر من احتجاجات شعبية جديدة في الإقليم

2020/04/21 | 12:08 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، ان حكومة اقليم كرستان حتى اليوم لم تتمكن م...

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