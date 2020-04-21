ملايين من الامريكان يشاهدون حفلاً عالميا لدعم مكافحي كورونا

2020/04/21 | 12:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أظهرت بيانات أن قرابة 21 مليون أمريكي شاهدوا، اليوم السبت العرض العالمي "وان وورلد توجيذر آت هوم" أي "عالم واحد معا في المنزل"، دعما لمن هم في الصفوف الأمامية للحرب على فيروس كورونا.

وأشارت بيانات نيلسن إلى أن "26 شبكة تلفزيونية أمريكية عرضت الحفل الذي استمر ساعتين، وتضمن ظهورا ومشاركات للعديد من المشاهير من بيوتهم، مثل تيلور سويفت، وليدي غاغا، ورولينج ستونز، وأوبرا وينفري، وبيونسيه".

وأضافت أن " 20.7 مليون شخص شاهدوا الحفل في الولايات المتحدة.



ولم تتوفر بيانات عن جمهور الحفل في باقي الدول أو عبر منصات البث".

وجمع الحفل الذي أعدت له منظمة الصحة العالمية ومنظمة غلوبال سيتزن غير الربحية نحو 127 مليون دولار من الشركات ومحبي الخير لصالح صندوق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة.

ولم يُطلب من الناس التبرع، لكن العرض تضمن التشجيع على التباعد الاجتماعي والكف عن المصافحة والتعبير عن التقدير للعاملين في الرعاية الصحية ومحلات الأغذية والتوصيل والنقل وغيرهم.

وقبل العرض كان هناك بث خاص لمدة 6 ساعات بمشاركة موسيقيين ومشاهير آخرين من أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك من آسيا والشرق الأوسط.

وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 42 ألف شخص، وسجلت البلاد أكبر عدد للإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم، بأكثر من 774 ألف حالة.

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