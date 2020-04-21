الدولار يستأنف مكاسبه امام العملات الأخرى في تعاملات اليوم

2020/04/21 | 12:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استأنف الدولار، اليوم الثلاثاء، مكاسبه أمام عملات منتجي النفط مع استمرار قلق المستثمرين إثر هبوط تاريخي للعقود الآجلة للخام الأمريكي لأقل من الصفر وعزوفهم عن المخاطرة حتى بعد صعود الخام.

كما لقي الدولار دعما جراء قلق حيال صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عقب تقارير إعلامية تفيد تلقيه علاجا عقب خضوعه لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية.

وهوى الخام الامريكي في التعاملات الآجلة لأقل من الصفر يوم أمس الاثنين بفعل تخمة المعروض وضعف الطلب نتيجة أزمة فيروس كورونا ولكنه استطاع الصعود فوق الصفر في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء.

ومقابل الكرونة النرويجية، زاد الدولار الأمريكي 0.28% إلى 10.4722 وكان قد كسب يوم الاثنين 1.2%.



وسجل الدولار 24.1040 بيزو مكسيكي بعدما قفز 1.3% في اليوم السابق.

وصعدت العملة الامريكية 0.2% إلى 75.758 روبل روسي كما ارتفعت مقابل نظيرتها الكندية إلى 1.4162 دولار كندي بعدما سجلت أعلى مستوى في أسبوعين يوم أمس الاثنين.

وكانت عملة كوريا الجنوبية من أكبر الخاسرين وهوت نحو 1% إلى 1232.15 وون مقابل الدولار بعد أن أوردت سي.



إن.



إن أن كيم في خطر شديد بعد جراحة.

لكن مصادر في حكومة كوريا الجنوبية والحزب الشيوعي الصيني فندت هذه التقارير الإعلامية.

وارتفع الدولار إلى 0.9702 فرنك سويسري فيما استمر النزوح للملاذ الآمن في دعم العملة الأمريكية.



ونزل الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.2411 دولار.

واستقر الدولار عند 107.47 ين.

ونزل اليورو مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0841 دولار أمريكي.



ومقابل الاسترليني، لم يطرأ تغير على العملة الموحدة عند 87.38 بنس.

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