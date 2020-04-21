نصائح لشهر العسل بعد أزمة كورونا

2020/04/21 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكثير من المقبلين على الزواج الآن، يفكرون في أجمل الوجهات السياحية لشهر العسل، بعد أن تنتهي أزمة الكورونا، والتي بالطبع تبعها تأجيل حفلات الزفاف، ولكن لا يعني ذلك أن التفكير والتخطيط مازال قائمًا، ولهذا إليكِ بعض النصائح للتخطيط لشهر العسل بعد أزمة الكورونا بحسب (سيدتي).تحديد التوقيت لمعرفة حالات الطقس قبل أن تحددي وجهتكِ، […]

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