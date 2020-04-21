فنان عراقي يقدم رسالة إلى جمهوره بشان غيابه في رمضان ويعلق على تكرار ظهور فنانين آخرين

2020/04/21 | 12:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أبدى الفنان العراقي خضير أبو العباس، استياءه من العمل الدرامي العراقي خلال رمضان القادم بسبب احتكاره من قبل بعض الفنانين حسب قوله.وقال أبو العباس في تدوينة أطلعت عليها “يس عراق”، “جمهوري الاعزاء لا تنتظروني في رمضان انجزت مسلسلين ولحد الآن لم تباع لاي قناة عدى حلقات كامرة خفية وجميعها متفق عليها […]

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