كربلاء تضع خطة امنية لشهر رمضان

2020/04/21 | 12:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصرالله/ ..أعلنت قيادتي شرطة وعمليات كربلاء ، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة أمنية خاصة لشهر رمضان .وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قيادتي عمليات وشرطة كربلاء عقدتا اجتماعا امنيا موسعا ضم جميع صنوف وتشكيلات القوات الامنية من الشرطة والجيش لوضع خطة أمنية خاصة بشهر رمضان المبارك “.وأضاف تضمنت […]

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