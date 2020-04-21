نائب: الاسبوع القادم سيحدد مصير حكومة الكاظمي.. وهذه حقيقة لقاءاته مع القوى السنية

2020/04/21 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، بان الاسبوع القادم سيحدد مصير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما بين حقيقة لقاءاته مع الكتل السنية.وقال العزاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستعقد الاسبوع القادم وهناك توافق حيال الاسراع بعقدها بين عدة قوى لحسم ملف تشكيل […]

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