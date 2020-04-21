خبر سار من النجف .. تعافي 14 مصابا بكورونا

2020/04/21 | 12:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة النجف، يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات التعافي من مرض كورونا في المحافظة.

وقال مدير عام صحة النجف رضوان الكندي في بيان ورد لـشفق نيوز، إنه "14 مصابا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام وغادروا مستشفى الحكيم العام".

وأضاف أن "المحافظة لم تسجل أية إصابة جديدة لهذا اليوم".

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