محافظ بغداد: الحشد الشعبي المبادر الاول في كل ازمة

2020/04/21 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، الثلاثاء، ان الحشد الشعبي المبادر الاول في كل ازمة ودوره كان أساسيا في الحرب والسلم.وقال العطا في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ الحشد الشعبي المبادر الاول في كل ازمة ودوره كان اساسيا ومهما في الحرب والسلم”.وأضاف العطواني ان “الحشد ساهم بشكل كبير في القضاء […]

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