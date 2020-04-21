وزير الهجرة : موضوع المخيمات بات مرهقاً للنازحين والحكومة

2020/04/21 | 12:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ان موضوع المخيمات بات مرهقاً للنازحين الذين يطمحون للعودة إلى ديارهم بأسرع وقت ممكن، ومرهقاً أيضاً للحكومة والوزارة ويستنزف اموالا كثيرة .وبحث موسى لدى زيارته مخيم السلامية التابع لناحية النمرود بمحافظة نينوى، مع مدير الناحية ومسؤولي المخيم ومنظمة (اكتد) العاملة في المخيم اوضاع النازحين وكيفية تقديم الخدمات […]

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