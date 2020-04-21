قائد عمليات كركوك: قواتنا الامنية جاهزة دائما لإحباط أي خطر يهدد المحافظة

2020/04/21 | 12:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك أكد قائد المقر المتقدم للعمليات في كركوك الفريق الركن سعد حربية، اليوم الثلاثاء، أن هناك خروقات في كركوك وأكثرها تم احباطها من قبل القوات الأمنية.وقال حربية في حديث لـ”العهد” الفضائية، إن “هناك خروقات في كركوك وأكثرها تم احباطها من قبل القوات الأمنية، وهناك وسائل اعلام تحاول تأجيج الوضع في البلاد عبر […]

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