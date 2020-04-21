نائبة: اتعجب على صراع الكتل والبلد “مفلس”

2020/04/21 | 12:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..استهجنت النائب المستقل ندى شاكر جودت , الثلاثاء , صراع القوى السياسية على المناصب في حكومة امامها تحديات كبيرة وصعبة ماليا واقتصاديا وصحيا وان صراعها يزداد يوما بعد آخر, مبديا تعجبها عن تلك الصراعات خاصة وان البلد ” مفلس ” .وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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