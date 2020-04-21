الفتح يُذّكَر الكاظمي بمصير الزرفي: التزم بالمسطرة

2020/04/21 | 12:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيس كتلة الفتح النيابية محمد سالم الغبان، الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه وبشكل مسطرة مع الجميع، فيما ذكره بمصير رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي.وقال الغبان في تغريدة على تويتر واطلعت عليها /المعلومة/، “رفضنا الزرفي لأنه جاء من خلال آلية مرفوضة مخالفة […]

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